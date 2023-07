Atelier de création de céramique Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche, 19 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Atelier de création de céramique 19 juillet et 1 août Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 12 € par participant. Places limitées.

Atelier avec Claude Aussage et Denis Sardin, céramistes. Créez et découvrez la technique de la cuisson Obvara. Proposé en deux temps : création d’une pièce en grès, puis cuisson après une dizaine de jours de séchages, le 29 juillet (voir atelier photographie du 29 juillet) pour l’atelier de juillet et le 12 août pour l’atelier d’août.

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 06 avenue du maréchal de lattre de tassigny, saint-yrieix-la-perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555088878 https://saint-yrieix.fr/culture-et-loisirs/les-espaces-loisirs-culturels/620-2/ [{« type »: « phone », « value »: « 0555088877 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

2023-08-01T14:30:00+02:00 – 2023-08-01T16:30:00+02:00

© Denis Sardin