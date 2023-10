Alma T’Invio Centre Culturel Jean Moulin Mions, 2 décembre 2023, Mions.

Alma T’Invio Samedi 2 décembre, 20h30 Centre Culturel Jean Moulin Tarif 12€/réduit 10€/jeune 5€

L’ensemble ALMA T’INVIO («Je t’envoie mon âme») mêle chants traditionnels corses aux origines séculaires, à d’autres univers musicaux tels que la musique ethnique, arabo-andalouse, le jazz et la musique traditionnelle. Son nouvel opus «ACQUA VIVA», fruit d’années de collectages, de créations et d’adaptations instrumentales et vocales, est un véritable hommage à la richesse culturelle de la Corse et de la Méditerranée. Le quatuor transcende les frontières et explore les liens intimes entre l’homme et la nature, avec l’eau comme fil conducteur poétique. À travers une sélection soignée de chants, cistres et musiques, un voyage émotionnel où les thèmes intemporels de la vie, de l’amour et de la nature s’entrelacent…

Joane-Lise Michot, voix, sonnailles agropastorales, petites percussions – Ghjuvan’Fili Petru de Peretti, voix, cistres corses, guitares, banjo – Vihuela da Mano, samples, direction artistique – Mohamed M’Sahel, voix, percussions – Julien Sarazin, contrebasse, basse électrique, loops.

Première partie : « Ulysse Von Ecstasy » / Indie Folk

On se laisse doucement bercer par sa voix, ses chansons à l’écriture sensible. Un singersongwriter à l’âme poétique, un univers planant qui rappelle d’illustres prédécesseurs (Leonard Cohen, Tim Buckley, Syd Barret) jusqu’aux artistes du renouveau folk(Elliot Smith, Devendra Banhart, Bon Iver). Après ‘Ghosts in Daylight’, 1er album 2024 à venir…

Tarif : 12€/réduit 10€/jeune 5€

Réservation : https://www.mions.fr/centre-culturel/

Lieu : Centre Culturel Jean Moulin – MIONS

Centre Culturel Jean Moulin 9 Rue Fabian Martin, 69780 Mions Mions 69780 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

