Anne Nguyen / Underdogs Centre culturel Jean-Moulin, 13 octobre 2022, Limoges. Anne Nguyen / Underdogs Jeudi 13 octobre, 20h00 Centre culturel Jean-Moulin Les underdogs sont ceux que l’on donne perdants. Notre œil se pose sur eux sans oser s’attarder. C’est à eux qu’Anne Nguyen a choisi de s’intéresser. Centre culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes Beaubreuil Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans cette pièce, la chorégraphe explore la manière dont l’imagerie urbaine traverse nos corps et quelles empreintes elle laisse sur nous et s’interroge sur les influences qui permettent de construire nos personnalités, nos façons d’être. Les trois interprètes, une femme et deux hommes, incarnent fièrement cet héritage urbain sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux États-Unis. À travers le regard de l’autre et en faisant face à leurs propres oppositions, ils mettent en évidence les liens profonds qui les unissent et les choix qui font d’eux des individus à la personnalité pleinement assumée. Cie par Terre / Chorégraphie : Anne Nguyen / Interprètes : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Pascal Luce / Création lumière : Ydir Acef / Transitions musicales (création) : Sébastien Lété Durée : 50 min

Tarif B : 8€ / 15€ / 20€

Billetterie Cc Jean-Moulin et Opéra de Limoges

Tout public Réservations par téléphone au 05 55 35 04 10. Séance scolaire : vendredi 14/10 à 10h Autour du spectacle

Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle

Séance d’échauffement du spectateur

MasterClass

(Plus d’infos Cc Jean-Moulin : 05 55 35 04 10)

