Cet évènement est passé Exposition photos de Guillemette SILVAND – Du 6 au 24 novembre Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Catégories d’Évènement: Castelginest

Haute-Garonne Exposition photos de Guillemette SILVAND – Du 6 au 24 novembre Centre Culturel Jean Laurent Castelginest, 6 novembre 2023, Castelginest. Exposition photos de Guillemette SILVAND – Du 6 au 24 novembre 6 – 24 novembre Centre Culturel Jean Laurent Vernissage le 9 novembre à 18h30 Ouverture de la galerie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h

Samedi 11 novembre de 10h à 18h30 Centre Culturel Jean Laurent 8 rue de l’église, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T15:00:00+01:00 – 2023-11-06T18:00:00+01:00

2023-11-24T15:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00 exposition castelginest Détails Catégories d’Évènement: Castelginest, Haute-Garonne Autres Lieu Centre Culturel Jean Laurent Adresse 8 rue de l'église, 31780 Castelginest Ville Castelginest Departement Haute-Garonne Lieu Ville Centre Culturel Jean Laurent Castelginest latitude longitude 43.693507;1.428323

Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelginest/