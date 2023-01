Exposition – Du 9 au 20 janvier Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Catégories d’Évènement: Castelginest

Haute-Garonne

Exposition – Du 9 au 20 janvier Centre Culturel Jean Laurent, 9 janvier 2023, Castelginest. Exposition – Du 9 au 20 janvier 9 – 21 janvier Centre Culturel Jean Laurent Groupes artistiques de la Poste et Orange Midi-Pyrénées Centre Culturel Jean Laurent 8 rue de l’église, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie Ouverture de la galerie du lundi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T15:00:00+01:00

2023-01-21T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Castelginest, Haute-Garonne Autres Lieu Centre Culturel Jean Laurent Adresse 8 rue de l'église, 31780 Castelginest Ville Castelginest lieuville Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Departement Haute-Garonne

Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelginest/

Exposition – Du 9 au 20 janvier Centre Culturel Jean Laurent 2023-01-09 was last modified: by Exposition – Du 9 au 20 janvier Centre Culturel Jean Laurent Centre Culturel Jean Laurent 9 janvier 2023 Castelginest Centre Culturel Jean Laurent Castelginest

Castelginest Haute-Garonne