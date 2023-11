Tournoi Mario Kart / Mois du Jeu Vidéo Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Tournoi Mario Kart / Mois du Jeu Vidéo Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, 18 novembre 2023, Nevers. Tournoi Mario Kart / Mois du Jeu Vidéo Samedi 18 novembre, 10h00 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Gratuit, Entrée libre Depuis 3 ans, les passionnés de jeux vidéo s’affrontent autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe©.

Vainqueur l’an dernier, la Médiathèque Jean-Jaurès remet le trophée en jeu !

C’est à notre tour d’accueillir les médiathèques du réseau de Nevers agglomération. Venez nombreux encourager les 20 finalistes qui joueront sur Switch pour remporter la coupe ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://culture.nevers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0386684850 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 @NeversAgglomération Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers latitude longitude 46.994438;3.167089

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/