A la découverte du patrimoine des 4000 Logements Centre culturel Jean Houdremont La Courneuve, 16 septembre 2023, La Courneuve.

A la découverte du patrimoine des 4000 Logements Samedi 16 septembre, 14h30 Centre culturel Jean Houdremont Visites du quartier gratuites et sur inscription. Vernissage ouvert à toutes et tous.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire et le patrimoine des 4000 Logements. Grand ensemble emblématique de l’urbanisme du début des année 1960, les 4000 recèlent des richesses insoupçonnées que vous découvrirez dans un parcours croisant architecture, urbanisme, histoire sociale et politique.

Cette promenade urbaine est proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine par l’Association pour un musée du logement populaire, Bastina Voyages et la Ville de La Courneuve.

Le parcours débutera au niveau de la gare de RER La Courneuve-Aubervilliers et s’achèvera par l’inauguration du micro-musée des 4000 au sein du centre culturel Jean-Houdremont et d’un goûter convivial aux couleurs du quartiers.

Centre culturel Jean Houdremont 11 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.houdremont-la-courneuve.info [{« type »: « email », « value »: « Ana-Paula.Janssens@lacourneuve.fr »}] Lieu de culture et de création, le Centre Culturel Jean-Houdremont, est implanté au cœur du quartier des 4000 à La Courneuve. Cirque, jonglage, théâtre, marionnette, musique et danse s’y révèlent sous toutes leurs formes, sur le plateau du théâtre, en extérieur ou sous chapiteau. Une part importante de la programmation est dédiée aux enfants et aux familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Ville de La Courneuve