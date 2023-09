Les Touristes à La Courneuve Centre Culturel Jean Houdremont La Courneuve, 2 septembre 2023, La Courneuve.

Les Touristes à La Courneuve Samedi 2 septembre, 14h15, 15h30, 17h00 Centre Culturel Jean Houdremont Entrée libre

Un petit groupe de géants va petit à petit découvrir les quartiers de La Courneuve, partir à la rencontre de ses habitants, et de ses monuments.

On verra ces marionnettes géantes, mesurant jusqu’à quatre mètres de haut, demander leur chemin, rechercher un hôtel, écrire de très grandes cartes postales, prendre la population en photo et investir la ville…

Centre Culturel Jean Houdremont 1 AV du Général Leclerc, 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-09-02T14:15:00+02:00 – 2023-09-02T14:35:00+02:00

2023-09-02T17:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:30:00+02:00

Yann Jolivet