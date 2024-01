LE SOUFFLE DE LA BOMBE Centre culturel Jean Glavany Maubourguet, samedi 10 février 2024.

Tarifs réduit* 8€

Gratuit au -12ans

Paiement uniquement sur place le soir du spectacle

* Demandeur d’emploi, RSA, groupe de 10+ personnes et -18ans adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Et si la mauvaise nouvelle était que nous étions tous éternels.

Elle, n’en peut plus de sa vie et des contraintes qu’elle lui impose. Des enjeux planétaires approchent mais tout reste figé. À bout et consciente du mal qui vient, elle veut créer un cataclysme. Aidé par la cartomancie qui va l’aider à passer le pas, elle va commencer par tuer son mari. Accroché à un semblant de vie, il refuse sa mort et revient sur scène, un couteau dans le cœur.

Devant son mari qui se décompose, elle continue son projet. Ainsi, d’acte en acte, elle comprendra qu’elle est l’initiatrice du choc qui vient et provoquera le souffle de la Bombe.

Sous des allures de délires verbales, la pièce aborde des thèmes essentiels tels que le vide affectif, le fossé entre les sexes et l’incommunicable…

Une comédie horrifique !

Rions de ce que pourrait être l’homme, s’il était pris à son propre piège Être Éternel ! Et si en plus d’être éternel, il se décomposait ? Quelle aubaine ce serait de jouer avec nos membres qui nous rendent incapables de nous mouvoir, de nous déplacer… Osons la fragilité de la chair humaine qui nous rend soudain si absurde et ô combien humain pour nous interroger sur les changements nécessaires face aux défis présents.

Centre culturel Jean Glavany 104, rue Jean Clos Pucheu 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.96.03.30 »}, {« type »: « email », « value »: « les7chandellestheatre@gmail.com »}]

