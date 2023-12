Goûter spectacle à la médiathèque de Maubourguet Centre culturel Jean Glavany Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet Goûter spectacle à la médiathèque de Maubourguet Centre culturel Jean Glavany Maubourguet, 20 décembre 2023 09:30, Maubourguet. Goûter spectacle à la médiathèque de Maubourguet Mercredi 20 décembre, 10h30, 16h00 Centre culturel Jean Glavany Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Incription fortement conseillée. La médiathèque de Maubourguet vous invite à fêter Noël en compagnie du Théâtre des 7 chandelles.

Pour toute la famille. Centre culturel Jean Glavany 104, rue Jean Clos Pucheu 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 96 49 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:30:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00 Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Code postal 65700 Lieu Centre culturel Jean Glavany Adresse 104, rue Jean Clos Pucheu 65700 Maubourguet Ville Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Centre culturel Jean Glavany Maubourguet Latitude 43.466933 Longitude 0.031856 latitude longitude 43.466933;0.031856

Centre culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/