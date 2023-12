Spectacle DÉCONNECTÉ ! Ou Les imbéciles heureux. Centre culturel Jean Glavany Maubourguet, 16 décembre 2023 19:30, Maubourguet.

Spectacle DÉCONNECTÉ ! Ou Les imbéciles heureux. Samedi 16 décembre, 20h30 Centre culturel Jean Glavany Tarif plein 12€

Tarifs réduit* 8€

Gratuit au -12ans

Paiement uniquement sur place le soir du spectacle

* Demandeur d’emploi, RSA, groupe de 10+ personnes et -18ans adhérents

DÉCONNECTÉ !

* Ou Les imbéciles heureux *

Deux personnages naïfs, se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient d’amitié.

Vous assisterez à leurs interrogations sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir , aimer et vivre, comme un écho à nos propres questionnements.

Ces deux compères, aussi angoissées, déconnecté et plus désemparés que jamais, révèlent leurs parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure.

Ils parlent de tout et sur tout et n’importe comment.

Comment raconter ses mémoires quand on n’a rien à dire ?

Qu’est ce que l’amitié entre deux hommes ?

A quoi reconnait-on un imbécile ?

Sous des allures de délires verbales, la pièce aborde des thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé entre les sexes et l’incommunicable…

—————————————————————————

Compagnie : Du Baluchon

Artistes : Bruno SPIESSER & Patrick LODE

Texte : Sébastien THIERY

Centre culturel Jean Glavany 104, rue Jean Clos Pucheu 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

