NORMA JEANE BAKER DE TROIE Centre culturel Jean-Gagnant Petite salle Limoges, mardi 5 mars 2024.

NORMA JEANE BAKER DE TROIE La poésie de Anne Carson traduite par Edouard Louis. Transversalité entre un sujet très contemporain et l’Antiquité. Hélène de Troie et Marilyn Monroe. Mardi 5 mars, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Petite salle 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

Théâtre sur le Fil

Texte de Anne Carson. Traduction Edouard Louis.

Mise en scène Jean-Paul Daniel

Avec Marine Bernard de Bayser

« Et si Hélène n’avait jamais été à Troie ? Si son ravisseur n’avait emporté avec lui qu’un nuage, une illusion ? Et si cette guerre menée au nom de la beauté n’était qu’une vaste supercherie, l’histoire d’un leurre sublime, d’une fascination destructrice ? Une usurpation d’identités, un simulacre d’héroïsme militaire ? Hélène de Troie est aussi Marilyn Monroe, née Norma Jeane Baker et mariée à Arthur, roi de Sparte et de New-York deux icônes séparées par des milliers d’années mais unies par un seul et même destin, rivalisant de séduction et de ruses pour échapper à la violence des hommes et à un ordre impitoyable. »

« L’écriture de Anne Carson m’a fascinée :

Mystérieuse, lumineuse, radicale, érudit. La construction savante de la pièce en plusieurs temps (Théâtrale. Historique. Didactique) où viennent se percuter, se rejeter, s’entrecroiser le réel, la fiction à travers deux destins tragiquement beaux Norma et Hélène est très savoureux. Fusillées par la puissante impuissance masculine et son désir obsessionnel de conquêtes. »

Jean-Paul Daniel

Durée 1h15

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

