JE VAIS T’AIDER A TRAVERSER Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, 24 janvier 2024, Limoges.

JE VAIS T’AIDER A TRAVERSER 24 – 26 janvier 2024 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

Création COMPAGNIE CORDE VERTE

D’après « Clair de femme » de Romain Gary

Mise en scène, adaptation et bande son : Yann Karaquillo

Avec Alexandra Courquet, Yann Karaquillo et Julie Lalande

Création lumières : Franck Roncière

Deux naufragés de l’existence vont apprendre à se reconnaître le temps d’une révolte, d’une brève lutte, d’un refus du malheur. Une tentative pour créer un cercle des amoureux anonymes, dans un temps suspendu, apaisant peut-être, un genre de prière. Adaptation théâtrale de « Clair de Femme », le chef-d’œuvre de Romain Gary.

« Les cris ont toujours été les plus hauts lieux de l’homme. L’humanité toute entière ne fait encore que jargonner et ne trouve pas un langage cohérent et fraternel. Mais au moins, elle crie, d’un bout à l’autre de la terre et ses cris, eux, sont parfaitement compréhensibles. »

Notes d’intentions :

Tenter une sorte de cercle des amoureux anonymes, dans un temps suspendu, apaisant peut-être, un genre de prière, de toute la force de nos tendresses et de nos espérances. Les personnages comme trois naufragés sur une mer calme, de plus en plus sereine. Un fantôme bienveillant tente d’aider une rencontre de deux êtres à la dérive. Une absence « et tout est surpeuplé. » Parce que je ne me résous pas aux fins, je tends l’oreille et ils sont toutes et tous dans la pièce où j’habite. Médium non par croyance mais par nécessité. Alors, je sifflote pour nous consoler tous, ou du moins essayer, faire sourire, si cela se peut, avant de venir habiter, moi aussi, d’autres intérieurs.

Yann Karaquillo

Durée 1h15

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T20:15:00+01:00

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:15:00+01:00

