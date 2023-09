LES TOBOGGANS POÉTIQUES Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges LES TOBOGGANS POÉTIQUES Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, 15 décembre 2023, Limoges. LES TOBOGGANS POÉTIQUES Vendredi 15 décembre, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Entrée à prix libre Kézako ? C’est une succession de propositions artistiques : textes, musique, chanson, danse… Un cabaret foutraque, foisonnant, fantastique, tragique, drôle, sensible…

Des moments d’échanges et de rencontres autour d’un verre. (Proposé par l’association Ortanz) Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00 improvisation musique DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Centre culturel Jean-Gagnant - Petite salle Adresse 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Centre culturel Jean-Gagnant - Petite salle Limoges latitude longitude 45.833314;1.269013

Centre culturel Jean-Gagnant - Petite salle Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/