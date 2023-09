L’AUTRUCHE ET L’ASCIDIE Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, 12 décembre 2023, Limoges.

L’AUTRUCHE ET L’ASCIDIE Mardi 12 décembre, 19h30 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 12€ plein tarif / 8€ tarif réduit ( moins de 26 ans, Demandeurs d’emploi, adhérents CCM)

Dans la savane, quelque part à l’ouest du continent africain, un braconnier dressé à l’avant de son pickup, poursuit une autruche. L’accident survient.

Dans l’océan pacifique, à quelques encablures du rivage, une jeune ascidie se débat avec le filet fantôme qui la poursuit.

L’autruche, blessée, errera jusqu’à l’océan. Le braconnier est laissé pour mort. L’ascidie se métamorphose. La tempête est proche qui verra bientôt se rejoindre les deux animaux.

Finalement, le braconnier prend la parole pour raconter cette fable.

Métaphores, poésie et humour sont les outils pour évoquer la perte de biodiversité et le pillage des richesses naturelles par les humains.

Sur scène un acteur, un musicien, un marimba (instrument de bois et de métal de presque 3 mètres) et un fauteuil-pick up.

Mots, musique, lumières, mouvement : tout le vivant du théâtre et de la poésie pour exprimer le vivant de la Nature. Et compter sur le pouvoir des émotions partagées avec les spectateurs pour trouver l’envie d’agir ensemble.

Baptiste Roussillon : auteur et acteur

Thierry Le Cacheux : création musicale et percussionniste

Philippe Catalano : lumières et scénographie

Marie-Edith Roussillon, Cécile Bon, Tadié Tuéné

et Ariane Dumont-Lewi : Regards et oreilles complices

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

2023-12-12T19:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

fable musicale

Rebecca Roussillon