ILLUMINATING SURFACE Jeudi 7 décembre, 18h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Entrée libre, sans réservation

Suite à une résidence de recherche et création qui s’intitule : ILLUMINATING SURFACE , Laure Delamotte-Legrand, en collaboration avec le CRAFT Limoges vous propose de venir voir la mise en lumière d’une plage verticale composée de rochers en porcelaine de Limoges. Découvrez comment la création lumière donne couleur, vie et mouvement à la blancheur immaculée de la porcelaine et permet une expérience immersive, le tout accompagné d’une création sonore.

Vasterival est une valleuse en Normandie. Elle fend la falaise pour rejoindre à ses pieds une plage jonchée de rochers éboulés. C’est le site que l’artiste plasticienne Laure Delamotte-Legrand explore depuis de nombreuses années, dont elle arpente et relève chaque détail, jusqu’à décider d’en garder l’empreinte en effectuant le moulage in situ de ses rochers. Vasterival est devenue, en collaboration avec le CRAFT Limoges, une vaste installation composée de nombreux rochers de porcelaine, une plage immaculée, verticale, faisant écho aux relevés effectués sur la plage réelle.

Laure Delamotte-Legrand propose avec « Illuminating Surface » une version mouvante et performative de cette grande plage de porcelaine. Prise dans un cycle de lumière et de son, créé lors d’une résidence au Centre Culturel Jean Gagnant, la porcelaine joue et provoque d’autres perceptions, perturbant le point de vue, entre rêverie étrange, état contemplatif et réinterprétation spatiale.

« Illuminating Surface » est soutenu par la Ville de Limoges ainsi que par le réseau des Villes Créatives de l’Unesco et a pour but de mettre en valeur la porcelaine de Limoges de façon inédite ; en mêlant les arts du feu et les arts numériques.

Conception réalisation Laure Delamotte-Legrand, en collaboration avec le CRAFT Limoges.

Lumière Lionel Buzonie

Son Eric Thielemans

Les trois artistes seront présents pour échanger avec le public sur leur travail autour de l’œuvre.

(Proposé par le CRAFT Limoges)

7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

