19A21 : J.E. SUNDE Lundi 6 novembre, 19h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 8€ – 5€

Remis en selle par le label Vietnam / Because Music, ce brillant songwriter américain ne nous fait parvenir que des belles choses depuis Minneapolis. S’écartant cette fois minutieusement de la folk traditionnelle, Jon Edward nous livre un cinquième album contenant ses nombreuses surprises. Sorti en juin dernier, Alice, Gloria and Jon rayonne de par ses ballades pop, ses orchestrations légères, ses claviers aériens, cette voix fragile et sa production contemporaine. Franchissant de nombreuses frontières esthétiques, ces dix dernières compos nous élèvent jusqu’à l’émerveillement : let’s play it again !

A écouter

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges

