19A21 : MIËT Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, 18 octobre 2023, Limoges.

19A21 : MIËT Mercredi 18 octobre, 19h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 8€ – 5€

Miët propose dans son nouvel album Ausländer ce qui constitue son leitmotiv depuis toujours : un rock abrasif aux fureurs jamais gratuites, un mélange de boucles sonores, de rythmes hypnotiques et de lignes de basses puissantes et distordues. Le chant occupe encore, et plus que jamais, une place centrale dans son œuvre. Moins minimaliste que le précédent album, l’artiste nantaise s’ouvre aussi à de nouvelles sonorités avec notamment l’utilisation de synthétiseurs. Pour cette tournée, Miët sera accompagnée d’un batteur, et pas n’importe quel batteur puisqu’il s’agira de Bertrand James (Totorro, La Battue…).

A écouter

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

concert limoges

Harry Hadler