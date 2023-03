SUPERGÉNIALE Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SUPERGÉNIALE Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle, 15 juin 2023, Limoges. SUPERGÉNIALE Jeudi 15 juin, 19h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Figure d’artiste, née femme au siècle dernier, elle arbore avec fierté un certain embonpoint.

Elle convoque poésie et les autres pour célébrer le moment, assister à l’émergence du personnage. Elle va peut-être finir par embarquer le public dans un voyage à côté de ses pompes.

Avec Aurélie Gatet Tarifs : enfant 6€ / adulte 9€

Jauge Limitée : il est préférable de réserver par mail ou téléphone :

Jauge Limitée : il est préférable de réserver par mail ou téléphone :

tel : 06 07 73 23 33 / mail : nouvelanimaldecie@gmail.com (Organisé par la compagnie Nouvel animal de Cie) Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges

