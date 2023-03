COULEUR NUIT Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

COULEUR NUIT Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle, 3 juin 2023, Limoges. COULEUR NUIT Samedi 3 juin, 11h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Que se passe-t’il lors du passage du jour à la nuit, cette bascule dans l’obscurité, où la perception de ce qui nous entoure est modifiée, où les ombres s’animent. Ce moment particulier et propice à l’imaginaire, à la rêverie, à la réminiscence de peurs. Un spectacle pour transformer les peurs du soir, du noir.

avec Valérie Moreau et Aurélie Gatet Tarifs : enfant 6€ / adulte 9€

Jauge Limitée : il est préférable de réserver par mail ou téléphone :

tel : 06 07 73 23 33 / mail : nouvelanimaldecie@gmail.com (Organisé par la compagnie Nouvel animal de Cie) Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:nouvelanimaldecie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

