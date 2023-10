19A21 : Cool Sounds Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, 6 février 2023, Limoges.

19A21 : Cool Sounds Lundi 6 février, 19h30 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle entrée : 7€ / adh Hiero : 5€

Un concert proposé par Hiero Limoges avec le CC J.Gagnant.

Cool Sounds est le projet phare de Dainis Lacey, polymathe australien de la pop et dont le groupe compte en live jusqu’à six musiciens. Avec quatre albums à ce jour à son actif, Cool Sounds passe habilement de l’indie-rock à la pop des années 80, du funk joyeux à l’alt-country, avec une certaine légèreté qui contraste avec une écriture réfléchie et incisive. Le nouvel album ‘Like That’ est sorti en octobre 2022 chez Chapter Music, et ses trois singles ont été acclamés par la critique : The Evening Standard, The Guardian, Radio France, Frankie Magazine, NME Australia, une diffusion sur BBC 6 Music…

ATTENTION : toujours de 19:00 à 21:00, les 19A21 se passent désormais à La Petite Salle (CC.Jean Gagnant)

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T19:30:00+01:00 – 2023-02-06T20:00:00+01:00

2023-02-06T19:30:00+01:00 – 2023-02-06T20:00:00+01:00

James Morris