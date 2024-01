MAMAMÉ Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, mercredi 10 avril 2024.

MAMAMÉ Un texte qui ne manque pas de poésie sur la richesse et la réciprocité de l’échange intergénérationnel dans une mise en scène inspirée et plurielle. 10 12 avril Centre culturel Jean-Gagnant 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T15:00:00+02:00

Compagnie Les Singuliers Associés

Texte de Fabien Arca

Direction artistique Sylvie Audureau

Regards extérieurs Didier Valadeau et Philippe Demoulin

Composition sonore Pierre Jandaud

Avec Sylvie Audureau

Mamamé c’est l’histoire d’un enfant en visite chez sa grand-mère.

Mamamé, elle est tendre, chaleureuse, et solaire. Au rythme de la journée, ils échangent sur les petits faits du quotidien. Et avec elle, l’ordinaire devient magique.

Mamamé évoque la complicité, la connivence qui se tisse entre la grand-mère et son petit-fils en mettant en lumière ce que l’enfant reçoit d’elle. Il s’agit avant tout d’une relation tendre, souriante et sincère, soutenue par un texte qui ne manque pas de poésie. Une magnifique succession de dialogues et de récits qui montrent la richesse et la réciprocité de l’échange intergénérationnel. Le spectacle sera une mise en espace de ce texte, une pensée comme la boite à souvenirs, le journal intime d’un enfant dans sa relation à sa grand-mère souvenirs de dialogues, de répliques, souvenirs de mélodies, de sensations…

(Spectacle accessible aux personnes en situation de handicap visuel, mise en place d’un système d’audio description.)

(Les représentations scolaires de « Mamamé » sont présentées en partenariat avec le Service Education Culture Jeunesse de La Ligue de l’Enseignement 87)

Durée 1h

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:expression7@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://www.theatreexpression7.fr/ »}]

#théâtre

DR