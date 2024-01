DON VAPPIE AND HIS JAZZ CREOLE Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, lundi 25 mars 2024.

DON VAPPIE AND HIS JAZZ CREOLE Pour vibrer aux accents les plus authentiques de la Louisiane et de La Nouvelle-Orléans. Lundi 25 mars, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant 30€ – réservation au 05 55 45 94 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T20:00:00+01:00 – 2024-03-25T22:00:00+01:00

L’authentique Créole, Don Vappie, le musicien et chanteur le plus représentatif de cette longue tradition viendra vous charmer par son art sur les quatre cordes de son banjo dans la plus pure tradition des Danny Barker et autres John St.Cyr qui ont côtoyé Cab Calloway ou Louis Armstrong. Il chantera, bien sûr en créole, et vous vous imaginerez être à La Nouvelle-Orléans dans le French Quarter.

Don Vappie sera entouré d’un orchestre international avec deux excellents musiciens britanniques qui pratiquent le bon vieux jazz avec talent, David Hornblow à la clarinette, instrument typique de cette musique, et Dave Kelbie à la guitare rythmique. A la contrebassiste, un ami du Hot Club et le plus Français des Australiens, Sebastien Girardot. Encore une formation internationale !

Vous ne voudrez pas manquer ce moment exceptionnel et inédit de musique épicée et meringuée. Vous allez taper dans vos mains, chanter, danser…

(Proposé par le Hot Club de Limoges)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#jazz

