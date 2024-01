KEVIN LEVY Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, vendredi 15 mars 2024.

KEVIN LEVY « Cocu » Vendredi 15 mars, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant 22€ (en location)

Kevin Levy débute sa formation artistique à l’âge de 16 ans et entre à l’Académie Internationale de Comédie Musicale. Il en sort diplômé deux ans plus tard et commence alors sa carrière de comédien-chanteur. Il joue dans de nombreuses pièces et fait ses premiers pas sur scène dans Clémenceau, la tranchée des baïonnettes (2005). Il joue également Dorian Gray dans Le portrait de Dorian Gray au Café de la Gare (2005). Il obtient ensuite le rôle de Bonchamps dans Bonchamps, La Force du Pardon (2010) ; Peter dans la comédie musicale Anne Franck au théâtre Le Gymnase (2006), Motel dans Un Violon sur Le Toit au Palace (2009), Jean-Pierre dans La Route Fleurie à l’Opéra de Reims (2008), Miguelito dans Le Chanteur De Mexico à l’Opéra d’Avignon et en direct sur Paris Première (2007), Warner dans La Revanche d’une Blonde au Théâtre Le Palace (2011) à Paris.

Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation. A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.

Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch, stand-up, danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…

Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.

La chance du cocu.

(Proposé par Polyglotte Prod. en partenariat avec JCI Production)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000

