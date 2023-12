TON PIANO DANSE TOUJOURS Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 24 février 2024 19:30, Limoges.

TON PIANO DANSE TOUJOURS Samedi 24 février 2024, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant 19 €

Michel Berger nous a quitté il y a bientôt 30 ans, cet album est l’occasion de faire de nouvelles versions de ses chansons, sans jamais trahir ses textes, ses mélodies, son piano. Faire revivre pour certains – découvrir pour d’autres – les grandes chansons du maître.

Jean-Marc a la chance d’être épaulé par l’incroyable et talentueux Guillaume Stelly pour la réalisation (qui a réalisé ses deux premiers disques) Et avec le non moins talentueux Vincent Bidal, magnifique pianiste, (au palmarès élogieux) passionné lui aussi par Michel Berger.

Jean-Marc a profité aussi de l’absence de concerts des Fatals Picards pour préparer un concert hommage en solo et au piano, ou il nous racontera en chanson l’histoire musicale de Michel Berger.

« Mais la raison essentielle, le désir de réaliser cet album c’est simplement l’hommage d’un fan à l’artiste et à ses chansons qui m’ont accompagné et m’accompagnent chaque jour…

(Proposé par Kanopé Prod.)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/hommage-michel-berger1?fbclid=IwAR0BBX27Ba7s71LOXvbEEHCSz5fCZDWrxI-Ux9W3Zo3Rtk778P_EiazSy_E »}] [{« link »: « https://www.kanopeprod.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

#chanson française

DR