BELGE DE NAISSANCE Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 21 février 2024, Limoges.

BELGE DE NAISSANCE 21 et 22 février 2024 Centre culturel Jean-Gagnant Plein 12€ / Réduit 8€ (- de 12 ans, minima sociaux) / Groupe 5€ (à partir de 10 personnes)

CIE LE CRI DU CLOWN

Écriture et interprétation : Stéphanie Favre

Regard extérieur : Pierrik Malebranche

Création lumière : Franck Roncière

Spectacle tout public à partir de 5 ans

Durée 45 minutes

Le clown est un point d’interrogation posé sur lui-même, l’autre et les choses. C’est parce qu’il ne sait rien qu’il ouvre grand les possibles. Il est un livre ouvert sur les fragilités et les contradictions inhérentes à tout être humain, un funambule sur le fil d’une sensibilité sans fard. Il a le courage de l’innocence et la force de ses fragilités. Le clown s’élance parmi le monde et multiplie les tentatives pour le comprendre. En sondant le monde, il cherche à s’y adapter. Il transforme nos empêchements en poésie et nous parle de nous sans même s’en rendre compte. Ainsi, l’art du clown permet la distance nécessaire pour rire de nous-même et poser un regard tendre sur notre humanité.

Le spectacle « Belge de naissance » nous plonge dans un univers oscillant entre maladresse et poésie, rire et émotion. Il y est question de belgitude, de gourmandise, d’apprivoisement et en filigrane de notre façon d’être au monde et avec l’autre. La clown Poum Fennec est une sorte de Boucle d’Or qui, dans son errance, s’introduit là où elle n’est pas attendue.

Billetterie sur place

(Proposé par Le Cri du Clown)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T19:00:00+01:00 – 2024-02-21T19:45:00+01:00

2024-02-22T15:00:00+01:00 – 2024-02-22T15:45:00+01:00

#Clown #Théâtre

Franck Roncière