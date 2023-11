GO TO HELL Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 14 février 2024, Limoges.

GO TO HELL 14 et 15 février 2024 Centre culturel Jean-Gagnant 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

LA BELLE FRICHE COMPAGNIE & LE COLLECTIF WILD WEST

D’après Calamity Jane, l’indomptable (Éditions À Pas De Loups)

Mise en scène : Nadine Béchade / Texte : Anne Loyer et Nadine Béchade / Création musique : MicroEntreprise (Eric Picat) / Illustration : Claire Gaudriot / Création animée : Laurence Demars / Chant et Guitare : Eric Picat et Fred Taverna / Création lumières et son : Samuel Bourdeix / Construction des éléments de décor : Alain Pinochet (Théâtre de l’Union-Centre Dramatique National du Limousin (87)

Avec Nadine Béchade, Laurence Demars, Claire Gaudriot, Eric Picat et Fred Taverna

En référence à une phrase attribuée à Calamity Jane, « Dis-leur de tous aller en enfer », Go To Hell est un BD-concert où guitares, chant, vidéos et dessins s’hybrident en direct pour raconter le mythe de cette femme « libre » dans l’Ouest Américain… Un tourbillon sonore et visuel pour évoquer la Légende et questionner notre besoin d’histoires et d’espaces infinis…

RAPPELLE-TOI TOUJOURS QUE S’IL Y A UNE CHOSE QUE LE MONDE DETESTE, C’EST UNE FEMME QUI SE MELE DE CE QUI LA REGARDE.

Martha Jane Cannary (alias Calamity Jane)

Durée 1h10

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

MENTIONS

Go To Hell // lauréat du dispositif Cultures Connectées-PNV 2022, (Cultures Connectées est un dispositif de soutien à l’appropriation du numérique par les acteurs culturels mis en place dans un cadre partenarial entre la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine (Drac) et la Région Nouvelle-Aquitaine au sein du Contrat Plan Etat-Région (CPER) // avec le soutien du Théâtre du Cloître – scène conventionnée art en territoire de Bellac (87), du Théâtre de l’Union-Centre Dramatique National du Limousin (87), du Théâtre Expression 7 de Limoges (87), du CCM John Lennon de Limoges (87), des Carmes – salle de spectacles indisciplinée de La Rochefoucauld-en-Angoumois (16), La Mégisserie de Saint-Junien (87), de la SPEDIDAM (la SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées) et de la SACEM (Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), de l’OARA (Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine / dispositif d’aide à la diffusion).

