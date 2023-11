MENINA Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 9 février 2024, Limoges.

MENINA Vendredi 9 février 2024, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre

La saxophoniste Silvia Ribeiro Ferreira sera sur la scène du CCM Jean-Gagnant pour présenter sa nouvelle création « MENINA ». Un projet solo dans lequel le saxophone est sublimé par les effets sonores et porté par des samples d’instruments comme l’accordéon. Ce spectacle fait l’effet d’une véritable mise en scène, avec projection vidéo et la mise en avant d’un texte.

« MENINA » nous conte l’histoire de vie d’une petite fille et de ses racines, comme un écho à la propre histoire de Silvia.

Autre particularité dans cette aventure, l’artiste qui est aussi professeure de musique, propose d’y associer les élèves de l’Harmonie Municipale et de l’Ecole de musique de Noblat.

Sur réservation au 05 55 45 94 00

(Proposé par l’Harmonie Municipale)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 94 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

#Conte musical

