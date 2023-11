LÉONCE ET LÉNA Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 1 février 2024, Limoges.

LÉONCE ET LÉNA 1 et 2 février 2024 Centre culturel Jean-Gagnant 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

COMPAGNIE DU TOUT VIVANT

Pièce de Georg Büchner

Mise en scène et adaptation Thomas Visonneau

Avec Laure Descamps, Julie Lalande, Augustin Mulliez, Vincent Nadal et Frédéric Périgaud

Création lumières Christophe Goguet

Pièce Romantique, grande réflexion sur la liberté et l’ironie, Léonce & Léna » se propose de tendre un miroir aux spectateurs. Il s’agit d’explorer le sentiment amoureux, d’enfiler et d’ôter des masques et de faire de la poésie, de la fantaisie, une arme.

Léonce, jeune prince du royaume de Popo, décide de s’enfuir avec son fantasque valet afin d’échapper à un mariage arrangé tandis que de son côté, Léna, princesse du royaume de Pipi, décide, elle aussi, de s’enfuir avec sa servante pour échapper, elle aussi, à un mariage d’état. Leur fugue se croise le temps d’une nuit, entre rêve et réalité, laissant l’amour, la mort et le désir dicter leurs étranges lois. Le lendemain, ils rentrent chacun de leur côté au royaume de Popo où le mariage doit avoir lieu sans savoir qui ils sont l’un pour l’autre… avant que les masques ne tombent !

Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, ode hallucinée d’un désœuvrement adolescent, Léonce et Léna est une parabole acide sur l’inévitable destinée des hommes. Ici, tout est politique et poétique. Les personnages sont grotesques et superbes, manipulés et manipulateurs, révèlent sans le savoir le bancal du monde et l’instabilité des sentiments. Le temps est suspendu. Le théâtre est roi.

Dans un monde de faux-semblant où nous restons des marionnettes, comment enlever nos masques et couper nos fils ? Peut-on s’échapper de notre destin ? Et d’ailleurs… le destin existe-t-il ?

Durée 1h45

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

(La séance du Jeudi 1er février à 14h est complète)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 77 37 50 »}] [{« link »: « mailto:expression7@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://www.theatreexpression7.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T14:00:00+01:00 – 2024-02-01T15:45:00+01:00

2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T21:45:00+01:00

