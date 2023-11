THE SHOESHINERS BAND Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 29 janvier 2024, Limoges.

THE SHOESHINERS BAND Lundi 29 janvier 2024, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant 25€ tarif réduit / 30€ plein tarif

Le concert du Hot Club de Limoges de ce soir sera un hommage au jazz qui se danse, donc au jazz le plus authentique, en réveillant l’esprit et la musique du légendaire chef d’orchestre des années 30’s et 40’s, Jimmie Lunceford. Il a interprété Life is fine (La vie est belle). The Shoeshiners le confirmeront.

Ce petit big band, emmenée par sa dynamique cheffe, Alice Martinez, aura la fougue de la jeunesse et vos pieds vous démangeront très vite. Aux cuivres, trompette et trombone, le brillant Sylvain « Frou » Avazeri, à la clarinette et au ténor, le fluide Ezequiel Celada, à la guitare, l’indispensable Olivier Lalauze, à la contrebasse, le délicat Gabriel Manzaneque, à la batterie, tel un métronome, Stéphane « Zef » Richard. Bref, à six, ils produisent l’effet de seize, au moins…

Tous ces jeunes talents débarqueront du Deep South français et vous apprécierez leur savoir-faire acquis au conservatoire d’Aix-en-Provence auprès d’un fameux jazzman, Jean-François Bonnel.

Réservation auprès du CCM Jean-Gagnant – 05 55 45 94 00

(Proposé par le Hot Club de Limoges)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 34 37 40 »}]

2024-01-29T20:00:00+01:00 – 2024-01-29T22:00:00+01:00

