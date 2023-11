COLLECTIF 129 + SIX FINGERS Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 17 janvier 2024, Limoges.

COLLECTIF 129 + SIX FINGERS Mercredi 17 janvier 2024, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant 8€ (sur place)

Ce type de formation est sans doute la plus complète est la plus riche pour jouer et faire apprécier le jazz. Le style des morceaux interprétés par le Collectif 129 se révèle très éclectique, et va du swing au rythm & blues en passant par le funk et la salsa. Cette formation peut être autant appréciée par un public profane découvrant le jazz que par un public averti.

Le Collectif 129 est dirigé par Eric Paillot, chef d’orchestre expérimenté puisqu’il dirige depuis plus de vingt ans l’harmonie de Rochechouart « La Châtelaine ».

en première partie :les SIX FINGERS

Les SIX FINGERS, ou les six doigts de la main ! 2×3, 4+2, 5+1 …, toutes les formules sont bonnes avec nos SIX FINGERS, du Trio classique, piano, contrebasse, batterie, au quintet avec cuivres. Tous présents au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges, dans la Classe de Jazz de Gaya JOURAVSKY, ils représentent la belle dynamique d’enseignement et de pratique musicale, qui alterne petite, moyenne et grande formation. Wayne SHORTER, Mulgrew MILLER, Michel PETRUCCIANI … formeront, entre autres, les points d’horizon de nos jeunes talents.

(Avec AMAMIA)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:00:00+01:00

Jazz Big band

