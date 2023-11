ALINE VS LA BALISE Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 13 janvier 2024, Limoges.

ALINE VS LA BALISE Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant 10€ / réduit 7€ / moins de 12 ans 2€

Samedi 13 janvier, La Balise (troupe de théâtre spécialisée dans l’improvisation) va rencontrer une équipe de titans, Aline et compagnie. Originaire de Niort. Cette troupe d’improvisation professionnelle a vu une partie de ses membres sacrées champions du monde d’improvisation. ALINE VS LA BALISE, le match événement de la saison.

Le match d’improvisation, format historique du spectacle d’improvisation

Ludique et dynamique, il reprend le décorum d’une rencontre sportive (arbitres, score, fautes…) pour voir s’affronter deux équipes sur scène. Sous le regard intransigeant de l’arbitre et de son staff, les équipes mènent une joute théâtrale, rythmée par une musique tonitruante.

Le public n’est pas laissé pour compte, il la lourde charge de voter pour l’équipe de son choix à l’issue de chaque improvisation et dispose d’un chausson à lancer sur l’arbitre s’il n’est pas d’accord avec ses décisions ! Un match d’impro, c’est deux heures d’énergie, de rire et de frissons.

(Proposé par la Balise)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@la-balise.com »}] [{« link »: « https://www.labalisedelimoges.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

#Match d’impro #Théâtre

Loïc Breilloux