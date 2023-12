DANDINATIONS ALÉATOIRES D’EUX Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 10 janvier 2024 08:00, Limoges.

DANDINATIONS ALÉATOIRES D’EUX 10 janvier – 15 février 2024 Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre

Deuxième volet de l’exposition « Dandinations aléatoires », qui été proposée du 2 au 30 mai 2023, à la BFM de Limoges.

Ce projet n’a pas pour but premier l’esthétisme mais trouve son sens dans le parcours thérapeutique de chaque membre du groupe. Il permet d’améliorer la communication et la relation aux autres et donne à l’activité artistique toute sa valeur en tant qu’activité humaine d’expression dans des créations de groupes thérapeutiques.

Les œuvres proposées sont réalisées par des personnes exemptes de culture artistique, s’autorisant à expérimenter, bidouiller, bistouiller avec des matières et des matériaux parfois insolites afin de créer des œuvres curieuses, bizarres mais uniques et emprunts d’une émotion brute, intacte et intense.

« La dandination est comme la vie, elle ne répond à aucune règle mais en invente de nouvelles, elle est pleine de poésie et d’une autre vérité »

Laurent BORDERIE.

(Proposé par l’atelier d’art thérapie du C.H. Esquirol)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T09:00:00+01:00 – 2024-01-10T12:00:00+01:00

2024-02-15T14:00:00+01:00 – 2024-02-15T19:00:00+01:00

