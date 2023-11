LA BONNE NOUVELLE Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 20 décembre 2023, Limoges.

LA BONNE NOUVELLE 20 – 22 décembre Centre culturel Jean-Gagnant 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€

(étudiants, demandeurs d’emploi)

Création compagnie Expression 7

Texte de François Bégaudeau, Les Solitaires Intempestifs, 2018

Mise en scène Philippe Labonne

Avec : Laurianne Baudouin, Audrey Boudon, Jean-François Bourinet, Paul Eguisier, Benjamin Grenat et Léa Miguel

Façon talk-­‐show live-­‐tweeté et confessions intimes, trois hommes et trois femmes bien nés, bons élèves, winners du capitalisme mondialisé ou super-technocrates, racontent leur désamour d’un système auquel ils ont dédié leurs plus belles années. Une comédie qui grince sacrément !

« Mes chers amis, nous venons au-devant de vous ce soir, parce que nous avons connu cet égarement. Comme vous, nous croyions résoudre le réchauffement climatique en achetant des parasols. Ou nous consoler d’un deuil en avalant une pizza. Comme vous, nous nous sommes mépris sur la cause de nos maux ; comme vous nous avons ignoré la cause des causes. Et puis nous avons vu la lumière. Nous avons cessé de croire. Mesdames messieurs, bienvenue dans La Bonne Nouvelle. »

(séance du jeudi 21 décembre : rencontre avec l’équipe à l’issue de la

représentation)

Durée 1h45

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 77 37 50 »}] [{« link »: « mailto:expression7@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T19:00:00+01:00 – 2023-12-20T20:45:00+01:00

2023-12-22T20:00:00+01:00 – 2023-12-22T21:45:00+01:00

Théâtre

DR