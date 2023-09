LES MOKETS Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 19 décembre 2023, Limoges.

LES MOKETS Mardi 19 décembre, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre

Les Mokets, c’est Nat à la guitare et Martine aux percussions.

Après avoir joué dans différents groupes (rock, musique trad, bluegrass, country…) elles forment un duo en 2013. Duo de charme, tout en légèreté, malice, complicité et humour.

Un esprit franco-anglo-folk avec des reprises où s’accordent à merveille voix, guitare, et petites percussions. Un univers sobre, intimiste, une complicité évidente qui nous est offerte sans chichi… une invitation au partage. Elles passent d’Anne Sylvestre à Midnight Oil sans complexe et tout ça accommodé à leur sauce !

(Proposé par MAM 87 dans le cadre de l’exposition regards croisés sur la mosaïque & la peinture contemporaine)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T20:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:30:00+01:00

