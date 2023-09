SAMDMATT + DAN BRED Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 7 décembre 2023, Limoges.

SAMDMATT + DAN BRED Jeudi 7 décembre, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre

SamDmatt c’est un duo plein de peps, une rencontre entre la pétillante Julie à la voix exceptionnelle et le blues-man Patrick à la guitare. Un mélange de paillettes et de rhum pour faire scintiller des compositions originales et des reprises, surprenantes, qui nous entraînent dans leur bonne humeur pleine de complicité !

DAN BRED : auteur compositeur interprète, son univers musical, aux sources d’inspiration multiples, nous livre en version acoustique accompagné du percussionniste Xavier, son regard sur la société, l’amour, le partage. Le lâcher prise sans rien lâcher surtout pas ses rêves de liberté.

(Proposé par MAM 87 dans le cadre de l’exposition regards croisés sur la mosaïque & la peinture contemporaine)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

