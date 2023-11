REGARDS CROISES SUR LA MOSAÏQUE ET LA PEINTURE CONTEMPORAINES Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges REGARDS CROISES SUR LA MOSAÏQUE ET LA PEINTURE CONTEMPORAINES Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 4 décembre 2023, Limoges. REGARDS CROISES SUR LA MOSAÏQUE ET LA PEINTURE CONTEMPORAINES 4 – 22 décembre Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre Le collectif Chris et Sibylle Mozaïko, réunit deux maîtres-artisans mosaïstes, diplômés de l’École de Mosaïque d’Art de Spilimbergo. Ils proposent des techniques romaines et contemporaines, hyperréalistes ou abstraites, afin de laisser entrevoir et appréhender les infinies possibilités qu’offre la mosaïque.

Stan Karko garde un cap résolument orienté vers, la lumière… et le positif qui éclairent la série de toiles présentées lors de cette exposition (Avec MAM 87) Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T09:00:00+01:00 – 2023-12-04T12:00:00+01:00

2023-12-22T14:00:00+01:00 – 2023-12-22T19:00:00+01:00 Peinture Mosaïque DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Centre culturel Jean-Gagnant Adresse 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Centre culturel Jean-Gagnant Limoges latitude longitude 45.833314;1.269013

Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/