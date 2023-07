POURPRE Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 21 octobre 2023, Limoges.

POURPRE Samedi 21 octobre, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre

Le spectacle musical POURPRE tient son titre du refus de la jeune narratrice d’avoir à prononcer le mot violet, une couleur qui la ramène aux expériences qu’elle a vécues de la dépossession de son corps par le viol. Pour ma part, il me rappelle inévitablement «La couleur pourpre» d’Alice Walker, roman épistolaire dans lequel une femme noire américaine lutte à la fois contre la violence du racisme et celle de la domination masculine. Je pense évidemment que cette corrélation n’a pas échappé à Souad Labbize qui, comme moi, est attentive aux liens qui nous permettent de lire le monde dans ses singularités sans pour autant le compartimenter.

Le corps et la pensée, indissociables de l’adulte en devenir qu’est la narratrice de «J’aurais voulu être un escargot», refusent les corsets d’une société soucieuse de préserver les intérêts d’une poignée d’hommes. A travers ses interrogations, c’est le regard que nous portons sur nos supposés territoires qui est ébranlé. En commençant par nos corps tels que nous en percevons les limites, ce que nous admettons comme milieu familial, nos pays ou plutôt les frontières que nous leurs reconnaissons… L’aventure émancipatrice que nous suivons dans le texte atteint et ébranle un ensemble de nos descriptions restrictives si propices aux emprises. L’imaginaire qui est invoqué chez Souad Labbize permet une relecture des chemins traversés. De nouveaux récits y prennent la forme du conte qui s’y trouve plus vibratoire que didactique. Il insuffle à la scène un «Il était une fois POURPRE» dont la formule magique fait apparaitre des couleurs, des musiques, des chants et des histoires à tenir debout jusqu’au bout de nos nuits.

Durée : 1h

D’après l’oeuvre complète de Souad Labbize

Conception, mise en scène et voix Isabelle Fruleux

Composition originale, voix et oud Kamilya Jubran

Costumes Coline Dalle

Lumière et régie générale David Antore

Son ClaudeValentin & Bastien Peralta

(Proposé par Marsa Publication Animation, Dans le cadre du festival CITOYENNES DE LA DIVERSITE)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre musical

Carl Carniato