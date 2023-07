BENOIT RIBIERE INVITE SES AMIS DE LIMOGES + DIDIER DORIZ MICHEL PASTRE FATHERS & SONS Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 16 octobre 2023, Limoges.

BENOIT RIBIERE INVITE SES AMIS DE LIMOGES + DIDIER DORIZ MICHEL PASTRE FATHERS & SONS Lundi 16 octobre, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant plein 30€ / réduit 25€

Pour commencer sa saison 2023-2024, le Hot Club de Limoges vous invite à une soirée exceptionnelle avec un double concert.

Tout d’abord, Benoît Ribière, notre spécialiste local de l’orgue Hammond invitera deux régionaux, Laurent Vanhée, à la contrebasse, Simon « Shuffle » Boyer, à la batterie ; Gilles Berthenet, avec sa trompette, viendra leur prêter main-forte pour vous offrir un premier concert totalement inédit. Ces garçons talentueux montreront que le jazz est toujours vivant à Limoges, qu’il continue à swinguer et qu’il sait se renouveler.

Le second concert est exceptionnel puisqu’il présentera sur scène un des meilleurs disciples de Lionel Hampton au vibraphone, Dany Doriz. On ne le présente plus et chacun connaît son immense talent. Lui aussi se présentera en quartet et il a choisi de s’associer à celui qui est, sans doute, un des tout meilleurs saxophonistes ténors de la planète jazz aujourd’hui, Michel Pastre. Et comme bon sang ne saurait mentir, ces deux-là ont entraîné dans l’aventure leurs fistons respectifs, César Pastre à l’orgue et Didier Dorise à la batterie. Ils vont faire revivre l’époque d’Illinois Jacquet, un ancien président d’honneur du Hot Club, et de Wild Bill Davis.

L’orgue sera donc en vedette ce soir tout comme le vibraphone et cela n’arrive pas si souvent. Le swing est absolument garanti.

Leur dernier disque « Fathers & Sons Frémeaux & associés 8598) a reçu à la fois le Grand Prix du Hot Club de France 2022 et le Prix de l’Académie du Jazz 2022, catégorie jazz classique.

Qui plus est, une exposition photos vous fera revivre la belle histoire du jazz à Limoges grâce au regard averti de Noëlle Ribière et à celui de Michel Corneloup.

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 34 37 40 »}]

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T23:00:00+02:00

Jazz

