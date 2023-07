CONFLIT D’CANAILLES Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 11 octobre 2023, Limoges.

CONFLIT D’CANAILLES 11 – 13 octobre Centre culturel Jean-Gagnant Entré libre

Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les Derouin et les Nobet et le simple muret surmonté d’un grillage qui sépare leurs jardins, ne suffit pas à arrêter les manifestations de mauvaise humeur des deux protagonistes. Si encore, le mur était droit… Mais non ! Les cinq centimètres trop à droite sur dix mètres de long ont relancé une vieille rancune, aux causes inconnues, datant de leurs parents respectifs. Et pour tout arranger, Blandine Nobet est amoureuse du fils Derouin. La honte !!

Comment faire pour que ces deux ennemis jurés puissent s’entendre un jour ? L’arrivée de deux médiatrices envoyées par Julien Courbet n’arrangera rien à l’affaire, pas plus que la fugue de Germaine Derouin. De tentative d’holdup en déprime, de machiavélisassions du conflit en coalition féminine, de Pinot en Riesling… le conflit s’enlise et il faudra un événement inattendu pour qu’enfin le climat s’apaise de chaque côté du muret…

Mais Derouin et Nobet sont-ils vraiment réconciliables ? …

Avec :

Alain Maillard dans le rôle de Robert Nobet

Patrick Paignon dans le rôle de Joseph Derouin

Karine Pradeau dans le rôle de Blandine

Nathalie Helias dans le rôle de Simone

Patricia Saint-Jean dans le rôle de Christine

Jennifer Teixeira dans le rôle de Julia

Catherine Roche dans le rôle de Germaine

Mise en scène :

Mohammed Maâch

Réservation obligatoire

(Proposé par le Comité des Œuvres Social de la ville de Limoges)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 85 68 79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:30:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

Théâtre

