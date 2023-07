LES TOILES MUSICALES Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

LES TOILES MUSICALES Vendredi 6 octobre, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant plein 22€ / réduit 16,5€

ALFRED MANESSIER, Peindre la lumière est le quatrième opus de

la série des Toiles Musicales, concept mettant en relation la

musique et la peinture. Le spectacle est un éclairage sur l’oeuvre du

célèbre peintre français, figure majeure de la Nouvelle École de Paris,

par le pianiste Bertrand Coynault.

Ce récital de piano augmenté d’une partie vidéo permet au spectateur

de se plonger au coeur des toiles du maître et de révéler leurs détails

insoupçonnés. Les mouvements de caméra se définissent à partir de la

partition et répondent aux rythmes et harmonies.

L’ensemble se construit tel un opéra où les oeuvres d’art sont à la fois le

décor sublime et les personnages principaux. La dramaturgie du récital

fait ainsi écho à celle des toiles.

Les associations réunies grâce aux collaborations des musées partenaires

et des fonds privés, choisies de concert avec Christine Manessier – fille

du peintre et détentrice de la mémoire de son père – permettent de

découvrir l’évolution de la représentation de la lumière depuis les

oeuvres de jeunesse en baie de Somme vers l’abstraction, en passant par

la spiritualité et une escale espagnole.

Un dialogue s’établit entre les toiles et les pages de Debussy ; puis les

Nocturnes de Chopin font écho à la monumentale série des Tours,

véritables visions sublimées de la nuit. La seconde partie est consacrée

au mysticisme des Cantiques spirituels de saint Jean de la Croix pour finir

dans les lumières chaudes de la période espagnole.

avec : Bertrand Coynault

Durée : 1h30

(Proposé par Honey Production)

