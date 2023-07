L’ÂGE DE LA PEAU Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 2 octobre 2023, Limoges.

L’ÂGE DE LA PEAU 2 – 20 octobre Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre

A cette époque, je crée mes vêtements et je les couds.

À la maison les mannequins de couturière me servent à ajuster les pièces de tissu. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la couture, je les habille avec des habits récupérés. C’est alors que je me suis mise à les dessiner. C’est ainsi qu’ils sont entrés dans ma peinture.

Ces peintures, devenues sculptures ont mué en seconde peau.

Le temps passant, je fais apparaître que cette succession accumulée picturale raconte la vie des corps, celle des désirs et non celle des besoins. Éternisés dans l’art, ces tableaux de la vie immobile résistent à la fuite du temps contrairement à chacun.e de nous.

Bon ! Je continue à tenir à ma peau.

Je dirais plutôt :

je sauve ma peau !

Notre façon de nous habiller est ce qui se voit de nous. Qu’est-ce que l’on montre? Qu’est-ce que l’on veut montrer? Cette apparence affiche nos goûts et nos préoccupations identitaires tout en masquant notre réalité. Notre aspect extérieur dévoile autant qu’il cache.

avril2023 , Isabelle Braud

Vernissage le mardi 3 octobre à 18h en présence de l’artiste

(Proposé par Marsa Publication Animation, Dans le cadre du festival CITOYENNES DE LA DIVERSITE)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

