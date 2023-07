75 ANS DE JAZZ A LIMOGES Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges 75 ANS DE JAZZ A LIMOGES Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, 2 octobre 2023, Limoges. 75 ANS DE JAZZ A LIMOGES 2 – 20 octobre Centre culturel Jean-Gagnant Entrée libre Une exposition visible du 02 au 20 octobre qui retrace, au travers des photos de Noëlle Ribière et Michel Corneloup, 75 ans de jazz à Limoges. Une sorte de rétrospective en images pour revivre l’histoire du jazz à Limoges.

(Proposé par le Hot Club de Limoges et Swing FM) Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:00:00+02:00

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

