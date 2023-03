C’EST ICI POUR L’AUDITION ? Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

C’EST ICI POUR L’AUDITION ? Centre culturel Jean-Gagnant, 29 juin 2023, Limoges. C’EST ICI POUR L’AUDITION ? Jeudi 29 juin, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Soirée de restitution pour les trois ateliers de théâtre amateur menés par la compagnie les Singuliers Associés au sein d’établissements d’accueil pour les personnes en situation de handicap. Thème de la soirée : comment réussir une audition quand on est un clown ?

Avec les apprentis comédiens de la résidence du Kaolin, de l’accueil de jour Eureka (Fondation des Amis de l’Atelier) et du foyer Delta Plus Beaubreuil (Fondation Delta Plus). Durée : 2h

Entrée libre

Informations et réservations : 05 55 79 38 87

(Organisé par les Singuliers Associés) Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T22:00:00+02:00

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T22:00:00+02:00 DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Centre culturel Jean-Gagnant Adresse 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Centre culturel Jean-Gagnant Limoges

Évènements liés

Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

C’EST ICI POUR L’AUDITION ? Centre culturel Jean-Gagnant 2023-06-29 was last modified: by C’EST ICI POUR L’AUDITION ? Centre culturel Jean-Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant 29 juin 2023 Centre culturel Jean Gagnant Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne