ZONE LIBRE Centre culturel Jean-Gagnant, 27 juin 2023, Limoges. ZONE LIBRE Mardi 27 juin, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant La troupe Plein les Mains vous présente ses innombrables « talents » dans un spectacle conçu comme un grand concours télévisé ! Le fruit d’une année de travail pour cet atelier amateur pas comme les autres qui rassemble personnes sourdes et entendantes. Durée : 40 min.

Entrée libre

Informations et réservation : 05 55 79 38 87 (Organisé par Les Singuliers Associés) Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges

