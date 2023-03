MIROIR Centre culturel Jean-Gagnant, 25 mai 2023, Limoges.

MIROIR Jeudi 25 mai, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant

Mai, Mai, Mai Paris mais que j’aime Paris au mois de mai… Les chansons du beau Claude et du grand Charles se répondent dans un jeu de miroir… Hier encore, Aznavour avait vingt ans et se voyait déjà en haut de l’affiche. Sur le trottoir d’en face, Nougaro, sous la pluie, fait des claquettes, chantant à la fois le jazz et la java… Le groupe Miroir s’amuse à comparer leurs Bohèmes, leurs vies violences, leurs amours, leurs emmerdes … Au premier étage du spectacle, la Mama s’est endormie pour l’éternité… Au second, la jeune Cécile rêve de l’Ile de Ré… Dans l’appartement du troisième habite un travesti, un homo, comme ils disent… Nous passons avec eux au travers du miroir et nous nous retrouvons à Montmartre, les lilas accrochés aux fenêtres, souls, sous leurs balcons… Nous reverrons-nous un jour ou l’autre ? Oui à travers le Miroir ! Et tu verras, tu verras tout recommencera…

(Texte de Pierre Paul Danzin)

Avec : Joël Issadjy au chant, Gérard Sélébran au piano, Nicolas Ferreira à la basse et contrebasse, Vincent Peuch à la guitare et Aroutioun Karapetian à la batterie.

En première partie du concert le grand retour sur la scène francophone du chanteur- auteur- compositeur Joel BARRET, plusieurs fois primé et une victoire de la musique pour la chanson de l’année »Ils s’adorent »

Miroir invite également l’accordéoniste Mickael REGNIER (champion du monde d’accordéon), un musicien de jazz au couleur de Galliano.

Tarifs : plein tarif 15 € / tarif réduit 9 € / Tarif groupe (+ de dix personnes) 7€

Renseignements au : 06 46 10 75 12

Billetterie en ligne à venir

(Organisé par Music All Contact)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:30:00+02:00

