CUB Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

CUB Centre culturel Jean-Gagnant, 6 mai 2023, Limoges. CUB Samedi 6 mai, 14h00 Centre culturel Jean-Gagnant L’Association MultiFa 7 réunit, de nouveau, ses groupes régionaux de danses HIP HOP au centre Jean-Gagnant pour organiser des BATTLES samedi 6 mai de 14h à 18h.

Evènement encadré par l’équipe de Multifa 7, DJ Beat Soul et les animateurs des CCM.

Une formidable occasion pour venir voir les prouesses techniques des danseurs de la région mais aussi l’opportunité de participer. Les CUB sont ouverts à tous les pratiquants de danse hip-hop. Entrée libre

Plus d’infos auprès de MultiFa 7 (06 66 74 48 18).

(Organisé par MultiFa 7) Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00 Multifa 7

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Centre culturel Jean-Gagnant Adresse 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Centre culturel Jean-Gagnant Limoges

Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

CUB Centre culturel Jean-Gagnant 2023-05-06 was last modified: by CUB Centre culturel Jean-Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant 6 mai 2023 Centre culturel Jean Gagnant Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne