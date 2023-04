LA NOUVELLE SCENE FRANCE BLEU Centre culturel Jean-Gagnant Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

LA NOUVELLE SCENE FRANCE BLEU Centre culturel Jean-Gagnant, 28 avril 2023, Limoges. LA NOUVELLE SCENE FRANCE BLEU Vendredi 28 avril, 18h00 Centre culturel Jean-Gagnant La nouvelle scène musicale, les talents de demain, aujourd’hui.

L’incontournable Nouvelle Scène musicale France Bleu s’arrête à Jean Gagnant le temps d’une soirée ouverte au public. Venez découvrir les univers d’artistes locaux issus du domaine de la musique. Entrée Libre

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T20:00:00+02:00

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T20:00:00+02:00 DR

