EXPO MANGA Centre culturel Jean-Gagnant, 26 avril 2023, Limoges. EXPO MANGA 26 avril – 31 mai Centre culturel Jean-Gagnant Une plongée dans la culture japonaise Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le CCM Jean-Gagnant propose une exposition autour du manga : ses genres, ses codes graphiques, son évolution en France, sa situation au Japon. Une expo pour mieux appréhender la bande dessinée japonaise, pour faire voler en éclats les idées préconçues et donner à tout le monde les clés pour comprendre ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur. Une plongée dans la culture japonaise : une approche historique de l’art graphique japonais, des estampes au manga moderne, en passant par l’animé. Deux artistes illustrateurs : Germain Kaniza et Marilyse Maillot exposent leur travail inédit.

Vernissage : samedi 29 avril de 13h à 18h avec démonstrations des deux artistes Entrée Libre

(Organisé par les Intervenants ateliers CCM)

