À TABLE ! Mardi 28 mars, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant

Création 2020 du Collectif Tadam

Bienvenue à table !Ce spectacle d’un genre nouveau vous invite à voyager au cœur de souvenirs oubliés. Avec un subtil dosage d’ingrédients artistiques et l’invitation des cinq sens à partager le festin, cette création vous plonge dans un univers familier.Dans ce buffet, la mise en bouche acrobatique vous conduit vers un tableau léger entre illusion et réalité, puis s’emballe dans un plat collectif protéiné, où les artistes orchestrent un bruyant chahut.Tout le long, les tableaux sont pimentés d’un zeste d’humour et de burlesque qu’un duo complice incarne à merveille ; mais la mayonnaise prend vraiment forme lors d’une recette amoureuse suspendue entre corps et voix ou par un dynamique jonglage culinaire !La cuisine du collectif Tadam se veut chaleureuse et participative. Une table au premier plan, une cuisine, un canapé et une penderie forment leur intérieur. Enfin, une sauce musicale bien épicée est interprétée en direct par sept musiciens savourant chaque note d’un plaisir certain.À Table ! est une recette créative et sensorielle à déguster sans modération !

spectacle pluridisciplinaire

Durée du spectacle : 1h15

Tout public

Plus d’infos sur la Cie Tadam ici

Tarif : 10€ sur place

Billetterie en ligne :

-Université de Limoges

(Organisé par L’Université de Limoges, dans le cadre des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur/Festival de la création artistique et culturelle de l’Université)

Vidéo du Teaser

Producteur : Collectif Tadam

Producteur associé : Association Lézartgaco

Avec le soutien de : Ville de Lyon, Métropole du Grand Lyon, Crous de Lyon,

Université de Lyon, Université Jean Moulin Lyon III, IUT Jean Moulin Lyon III

Coproductions et accueils en résidence : Université Lumière Lyon II, Maison des étudiants de la Métropole du Grand Lyon, Crous de Strasbourg, La Pokop, Mairie du IIIème arrondissement de Lyon, Cie du Vieux Singe.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T20:00:00+02:00

2023-03-28T21:15:00+02:00

